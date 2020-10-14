500 en iyi zeytinyağından 9’u Türkiye’den

Dünyanın en önemli zeytinyağı kalite değerlendirmesi olan Flos Olei'nin 2020 yılı değerlendirmesinde, 2021 yılı kataloğunda yer alacak dünyanın en iyi 500 zeytinyağı listesi açıklandı.

6 kıtadan ve 25 ülkeden zeytinyağı markalarının bulunduğu en iyi 500 zeytinyağı arasında İtalya’dan 4, İspanya’dan 2 zeytinyağı markası 100 tam puan alma başarısı gösterdi. Türkiye’den 6’sı Ege, 3’ü Marmara’dan olmak üzere 9 zeytinyağı markası dünyanın en iyi 500 zeytinyağı arasına adlarını yazdırmayı başardı.

MİLAS İKİ ZEYTİNYAĞIYLA ÖNE ÇIKTI

2010 yılından bu yana yapılmakta olan ve dünyanın en iyi tadım uzmanlarının bulunduğu jürinin 5 ay süren değerlendirmeleri sonucu belirlenen dünyanın en iyi 500 zeytinyağı arasında Milas’tan da iki zeytinyağı markası yer alıyor.

2021 yılının en iyi 500 zeytinyağı kataloğuna girmeyi başaran zeytinyağı markaları ise şöyle sıralanıyor:

Marmara: Nova Vera, Hızırlar Medikal Gıda, Bata Tarım Farm.

Ege: Oleamea, Zethoveen, Granpa, Kairos Zeytinevi, Osman Menteşe Çiftlik, Villa Turqan.