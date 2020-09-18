Erzurum su böreği AB’den de tescil almaya hazırlanıyor

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, taze çeçil peyniri ve terayağı ile yapılan Erzurum su böreğinin Türkiye'nin AB'den 4'üncü tescilli ürünü olması için çalışacaklarını söyledi.

Erzurum Ticaret Borsası (ETB), şehrin en önemli damak tatlarından biri olan su böreğine Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan ‘Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ alınmasının ardından Avrupa Birliği tescili için de kolları sıvadı.

ETB Başkanı Hakan Oral, şöyle konuştu:

* Geçen günlerde Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ni aldığımız Erzurum su böreğimizi Avrupa Birliği’nin tesciline götürüyoruz. Konuyla ilgili gerekli hazırlıkları başlattık.

* Su böreğini AB’de de coğrafi işaretli ürün olarak tescil ettirmeyi planlıyoruz. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun teşvikleriyle bu yola çıktık, kendisinden de büyük destek bekliyoruz.

* Türkiye’de Aydın inciri, Malatya kayısısı ve Gaziantep baklavası AB coğrafi işaret tescili almış ürünler. İnşallah 4’üncü ürün olarak da Erzurum su böreğini AB tesciline sunuyoruz. Kısa süre de tescil belgesini de almış olacağız.

* Erzurum su böreği için yatırım hazırlıkları var. Bizim hedefimiz bu alanda 4 fabrika daha yapılırsa 50’şer kişiden 200 kişi iş imkanı bulacak. Bunların yüzden 90’ınını kadınlar oluşturursa şehirde bu alanda önemli bir ivme kazandırmış olacağız. (DHA)