Ispanaklı kek tarifi… Ispanaklı kek krem şantili nasıl yapılır?

Krem şanti ile süslenmiş ıspanaklı kek tarifi denince aklınıza ne geliyor? Ispanaktan kek mi olur dediğinizi duyar gibiyiz… Ancak ilk bakışta bol fıstıklı şahane bir tatlı gibi görülen ıspanaklı kek lezzetine doyum olmayan pratik bir tarif. Peki, ıspanaklı kek krem şantili nasıl yapılır? İşte efsane bir ıspanaklı kek tarifi…

Çay saatlerinin vazgeçilmezi haline gelecek şahane bir tarifimiz var. Ispanaklı kek alışılmışın dışında nefis bir lezzet… Krem şanti ile süslediğiniz ıspanaklı kek akşam yemeklerinin ardından aile sohbetlerinde ağzınızı tatlandıracak. Ispanağın en tatlı hali için buyurun tarifimize. İşte ıspanaklı kek malzemeleri ve ayrıntılı yapılışı…

Ispanaklı kek malzemeleri

-2 tane yumurta

-1,5 bardak şeker

-2 bardak un

-½ bardak sıvıyağ

-200 gram ıspanak

-Vanilya

-Kabartma tozu

Üzerine;

-1 paket krem şanti

-1 bardak süt

Ispanaklı kek yapılışı:

Geniş bir tavanın içinde yıkadığınız ıspanakları kavurun. Suyunu salıp tekrar çekene kadar kavurmaya devam edin. Daha sonra blender ile pürüzsüz bir kıvam verin. Başka bir tencerenin içinde 1 paket krem şantiyi süt ile çırpıp buzdolabında bekletin. Ardından keki yapmak için yumurta ve şekeri çırpın. Daha sonra üzerine yağı, vanilyayı, kabartma tozunu, ıspanak püresini ve unu ekleyin. Spatula ile karıştırın. Yağlı kâğıt serdiğiniz kek kalıbına hamuru dökün. Daha sonra önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında 40 dakika pişirin. Daha sonra krem şantiyi kekin üzerine döküp yayın. Soğuyunca servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.