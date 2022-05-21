İtalyanlar çok kızacak: Yunanlar, ‘pizzayı biz bulduk’ dedi

Baklava, yoğurt, kahve, cacık hatta döner.... Yunanlılar Türklere ait yemekleri sahiplenmeleriyle tanınırken, bu kez İtalyanların sembolü haline gelen pizzaya göz dikti. Yunanistan basını, pizzanın ilk kez Antik Yunan'da bulunduğunu, Romalıların onlardan esinlenerek pizzayı geliştirdiğini yazdı...

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İtalya denince akla ilk gelen şey kuşkusuz pizza… Taş fırından çıkan çıtır hamuru, uzayan peyniri ve çeşit çeşit malzemeleriyle pizza, İtalyanların gurur kaynağı olsa da, her yemeği kendine mal eden Yunanistan, bu kez pizzayı da onların bulduğunu öne sürdü.

Daha önce baklava, yoğurt, Türk kahvesi hatta döneri bile Yunan yapan Yunanistan, bu kez gözünü pizzaya dikti. Yunan basını, peynir ve sebzelerle kaplı hamur fikrinin ilk kez antik Yunanistan’da ortaya çıktığını yazdı. Ülkede yeni bir tartışma başladı.

Yunan basını, Yunanlıların, Yunancada “düz” veya πλακούς (plakous) olarak adlandırılan, çamur fırınında pişirilen ve üzerine zeytinyağı, otlar, soğan, peynir ve sarımsak eklenmiş yassı bir ekmek yediklerine dair tarihsel kanıtlar olduğunu yazdı.

‘ROMALILAR YUNANLARDAN ETKİLENDİ’

Buna göre, birçok Yunan gelenek ve alışkanlığını benimseyen Romalılar, doğal olarak kendi seçtikleri malzemelerle kaplı plakous pişirme fikrini geliştirdiler. Bunun sonucunda ise Napoli’den doğan pizza meydana geldi. İtalyanlara göre, pizza ilk olarak Napoli’de yoksulların yiyeceği olarak ortaya çıktı.

Orijinal malzemeler sadece un, su ve üstüne biraz domates salçasıydı. Daha fazla malzeme bulan olursa bunu da üzerine eklerlerdi.

İtalya’nın ulusal sembolü haline gelen pizzanın ilk olarak Napolili bir fırıncı olan Raffaele Esposito tarafından hayata geçirildiği söylenir. Hem peynir hem de domates sosu içeren ilk pizzayı yapan kişi olduğuna inanılır.

Ancak İtalyan tarihçiler, Esposito’nun zamanından önce de pizza benzeri ürünlerin sokaklarda satıldığını ve genellikle yoksul kesim tarafından tercih edildiğini açıkladı.

PİZZANIN ÇIKIŞ HİKAYESİ

Efsaneye göre Esposito, 1889’da Napoli ziyareti sırasında İtalyan Kralı I. Umberto ve Kraliçe Margherita için büyük bir pizza yapmak üzere davet edilmişti. Taze domates, mozzarella peyniri ve fesleğen içeren bu pizza bugün, Margherita pizzası olarak biliniyor.

İtalya’ya seyahat edenlerin kesinlikle belirttiği gibi, İtalyanlar Margherita’nın kırmızı, yeşil ve beyaz renklerinin ulusun bayrağına yansıdığını da vurguluyor.

Pizza, daha sonra 19’uncu yüzyılda İtalyan göçmenler tarafından Fransa, İngiltere ve ABD’ye taşındı. Sokak yemeği olarak pizza ilk olarak ABD’nin New York kentinde popüler oldu ve İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’ya ve dünyanın geri kalanına ihraç edildi.

Dünyanın ilk pizzacısı olan G. Lombardi’s, 1905 yılında Gennaro Lombardi tarafından New York’ta 53 1/3 Spring Street’te açıldı. Şaşırtıcı bir şekilde, bugün hala açık ve restoran yerinin değişmesine rağmen orijinal fırınını kullanıyor.

Ancak Yunanistan, tüm bu tarihsel geçmişe rağmen, yiyeceğin ilk kez Antik Yunan’da bulunduğu konusunda ısrarlı… Daha sonra bunun için herhangi bir adım atılır ve patent için harekete geçerler mi bilinmez, ancak ülkede yeni bir sahipleniş başlaması muhtemel…

İtalya tarafından ise henüz iddialara yanıt gelmedi.

İlginizi Çekebilir Neden bitkisel ağırlıklı beslenmeliyiz?

İlginizi Çekebilir Bilimsel araştırma: Her gün cips yemek yılda fazladan 6 kilo aldırıyor