Kedidili pasta tarifi… Pudingli kedidili pasta nasıl yapılır?

Son zamanlarda pratik ve lezzetli bir tatlı arayanların aklına ilk gelen lezzetlerden biri olan kedidili diğer bir adıyla lady finger pastalar, bu kadar popüler olmasının hakkını veriyor. Eğer siz de çayın, kahvenin yanında ikram edilebilecek bir tatlı tarifi arıyorsanız özellikle pudingli kedidili pasta tam aradığınız lezzet. İşte pudingli kedidili pasta malzemeleri ve tarifi…

Kedidili pasta son zamanların en çok aranan, en çok sevilen ve en pratik lezzetlerinden biri olabilir. Aniden gelen misafire dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz kolaylıkta olan kedidili pasta özellikle pudingli olduğu zaman büyük küçük herkes bayılıyor. Siz de gittiğiniz misafirlikte gördüyseniz ve şimdi kendi sevdiklerinize yapmak istiyorsanız hazırladığımız bu pratik tarifi hemen deneyebilirsiniz. İşte pudingli kedidili pasta malzemeleri ve tarifi…

Pudingli kedidili pasta malzemeleri

– 2 paket kedidili bisküvisi

– Süt (bisküvileri yumuşatacak kadar)

– 1 paket vanilyalı puding

– 3 bardak süt (vanilyalı puding için)

– 1 paket çikolatalı puding

– 3 bardak süt (çikolatalı puding için)

– Hindistan cevizi

Pudingli kedidili pasta yapılışı

Öncelikle kedidili bisküviyi ıslatmak için ayırdığınız sütü geniş bir kaba koyun. Bisküvilerin bir paketini süte batırın ve borcama dizin. Ardından vanilyalı pudingi sütle birlikte pişirin. Pudingleri paketlerin arkasındaki tarifte verilen süt miktarından yarım bardak az sütle pişirin. Koyu bir kıvam elde etmeniz gerekmekte. Ardından pişen vanilyalı pudingi bisküvilerin üzerine dökün. Diğer paketteki bisküvileri de sütle ıslatıp üzerine dizin. Daha sonra kakaolu pudingi aynı şekilde pişirip bisküvilerin üzerine dökün.

Önce oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Ardından buzdolabında soğutun. Hindistan cevizi dökerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.