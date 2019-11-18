Ada çayı, şifalı ot kullanımının en uzun geçmişlerinden birine sahiptir. Eski mısırlılar doğurganlık ilacı olarak kullanmışlardır. Ada çayı içeriğindeki vitamin ve minerallerle ses kısıklığı, öksürük için adeta şifa kaynağı olarak kullanılan en yaygın içeceklerdendir. Dışarıdan da kullanılan ada çayı burkulma, şişlik, ülser ve kanamayı tedavi etmek için de kullanılmaktadır. Peki, ada çayı nasıl demlenir? Ada çayı zayıflatır mı?

Ada çayı yapraklarından yapılan bir çay boğaz ağrıları ve öksürükleri tedavi etmek için uzun bir kullanım geçmişine sahiptir. Ayrıca romatizma, aşırı adet kanaması için de kullanılmıştır. Özellikle sinir sitemini güçlendirmek, duyuları keskinleştirmek için en ideal bitkisel çaylardandır. Ada çayı, düz kastaki gerginliği azaltan anti-spazmodik bir etkiye sahiptir ve astım hastalıkları için buhar solumasında kullanılabilir. Hava yollarındaki mukoza tıkanıklığının giderilmesine yardımcı olmak ve ikincil enfeksiyonu kontrol etmek veya önlemek için mükemmel bir çözümdür. Hazır bitkisel çaylar yerine aktarlardan istediğiniz miktarda alarak daha sağlıklı bir içecek elde edebilirsiniz. Peki ada çayını pratik yöntemlerle nasıl demleyebiliriz? İşte ada çayının en doğal hali ile demleme yöntemi…

ADA ÇAYI NASIL DEMLENİR?

10 adet yaş adaçayı yaprağını veya kurutulmuş bir tatlı kaşığı adaçayını 1,5 su bardağı su ile birlikte bir cezveye koyun. Ocağın altını yakın ve kaynamasını bekleyin. Altını kapattıktan sonra yaklaşık 5 dakika demlenmeye bırakın. Ardından bir fincana süzerek çayınızı boşaltın. Şeker yerine bal kullanabilirsiniz. 1-2 dilim limon ilave ederek lezzetini arttırabilirsiniz.

ADA ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Ada çayı yüksek miktarda antioksidan özelliğine sahiptir ve idrar söktürücü özelliği ile zayıflamak için en sık tercih edilen çaylardandır. Metabolizmanın hızlanmasını arttırır ve yağ yakımını kolaylaştırır. Doktorlar tarafında verilen diyet listelerinde ada çayı ile sıklıkla karşılaşabiliriz. Diyet ve egzersizlerin yanı sıra kilo vermenizi kolaylaştırır ve iştahınızın kapanmasına yardımcı olabilir.