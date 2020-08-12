Dip boya ne kadar kalıcıdır?

Dip boya ne kadar kalıcıdır?

Saçlarınızı boyatmak istiyorsunuz ancak sürekli dip boya yaptıracak olma fikri sizi caydırıyorsa vazgeçmeyin çünkü artık diplerinizi evde ya da kuaförde uzun süreli kalıcı yeni nesil boyalarla boyayabilirsiniz. Bu sayede sürekli dip boya yaptırmak zorunda kalmadan iki boya arasındaki zamanı uzatabilirsiniz. Ekstra kalıcılık sağlayan bu boyalarla hem zamandan hem de cebinizden tasarruf edebilirsiniz. Peki dip boya ne kadar kalıcıdır? Uzun süre kalıcılığı hangi boyalar sağlar?

Eskiden saçınızı boyattığınızda 10 gün sonra diplerden gelen koyu renkler tüm görünümünüzü bir anda bozarken artık 28 yıkamaya kadar kalıcılık sağlayan saç boyaları sayesinde sürekli dip boya yapmak zorunda değilsiniz.

Kendi doğal renginden farklı tonlarda boyanan saçlar kendi haline bırakılmaya gelmez. Sürekli yenilenmek ve bakım ister. Özellikle saç bakımınıza önem veriyor ve dolayısıyla daha fazla yıkamak zorunda kalıyorsanız dipleriniz daha kısa sürede belirir.

Ancak son teknoloji üstelik amonyak içermeyen kalıcı saç boyaları sayesinde sık sık dip boya yapma devri bitiyor. Ancak bu boyalar diğer boyalar gibi saç rengini 3-4 ton kadar değiştirmiyor yalnızca 1-1,5 ton açık ya da koyu renklere boyayarak bu sayede saçların doğal görünümünü koruyor.

Her yıkamada saç renginde akma oluşacağı için kendi saç rengine yakın olan bu tip boyalar ile 28 gün sonra dip boyası yaptırmanıza bile gerek kalmıyor. Böylelikle sürekli dip boya ile uğraşmadan istediğiniz zaman saçlarınızı boyama kolaylığı sağlıyor.

DİP BOYAYI UZUN SÜRE KULLANMANIZA YARDIMCI BAZI İPUÇLARI

– Kullanacağınız saç boyasını saçınızın boyalı ve gölgeli kısmı ile eşleştirerek seçmeye özen gösterin.

– Kusursuz bir görünüm yakalamak için fırça kullanın.

– Dip boya yaparken saçlarınızın kuru olmasına dikkat edin.

– Hazırladığınız boyayı saçlarınızın başlangıç kısmına, saç ayrımı diplerine ve şakaklara uygulayın.

– Dip boya esnasında da saçlarınızı her zaman taradığınız gibi tarayınız.