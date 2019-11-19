Kylie Jenner Kylie Cosmetics şirketinin yüzde 51’ini sattı

Yıllar önce kurduğu Kylie Cosmetics markasıyla Forbes tarafından dünyanın en genç milyarderi seçilen Kylie Jenner, şirketinin yüzde 51’lik kısmını Coty’ye sattı.

Kylie, bundan sonra, Coverlgirl, Clairol ve Gucci’nin güzellik markasının da içinde bulunduğu Coty’ye 600 milyon dolar karşılığında sattığı şirketinin sadece kreatif direktörlüğünü yapacak.

Ünlü iş kadınının 1.2 milyar dolarlık güzellik markasını neden sattığı henüz bilinmiyor. Medyada çıkan bir kısım haberlere göre şirketini daha global hale getirmek için sattığı söylense de, çoğunluk son zamanlarda satışların durduğunu ve eskiye göre bir alım olmadığını söylüyor.