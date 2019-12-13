Herkesin makyaj tarzı birbirinden farklı olabilir ancak ortak nokta güzelliğinizi ön plana çıkarmaktır. Makyaj malzemeleri her kadının olmazsa olmazlarındandır fakat bazı makyaj malzemelerini çantamızdan eksik etme düşüncesi bile korkunç gelebilir. İşte makyaj malzemeleri ve isimleri nelerdir?

Makyaj öncesi cildin makyaja hazırlanması gerekebilir. Bu teknik makyajınızın daha kalıcı ve aydınlık olmasını sağlar. Nasıl bir makyaj yapacağınız tabi ki her zaman sizin elinizde. Cildinizi temizledikten sonra makyaj yapmak için seçeceğiniz alanının gün ışığı almasına dikkat edin. Yeteri kadar ışık almayan bir ortamda makyaj yapmak hem tonlamalarınızın yanlış olmasına hem de naturellikten uzak bir görünüme bürünmenize neden olabilir. Doğal, abartılı veya hafif makyaj, her birini yaparken kullandığınız belli başlı makyaj malzemeleri vardır. Güzelliğinizi ön plana çıkarmak, kusurlarınızı gizlemek için vazgeçemediklerinizden bazılarıdır. Makyaj yaparken en sık kullandığınız ürünler nelerdir? İşte makyaj malzemeleri ve göz kamaştırıcı olmanızı sağlayan bazı ipuçları…

1.FONDÖTEN



Fondöten cildinizdeki kusurları kapatarak daha pürüzsüz ve aydınlık bir cilde sahip olmanızı sağlar. Fondöten seçiminde kilit nokta cildinize uygun tonları bulmaktır. Bir fırça veya makyaj süngeri kullanarak orantılı bir şekilde fondöteninizi yayabilirsiniz. Saç dipleriniz ve boyun kısmına hafif geçişler yaparak doğal bir görünüm verebilirsiniz.

2.GÖZALTI KAPATICISI



Göz çevrenizdeki koyu halkaları gizlemek için mükemmel bir seçim olabilir. Ten renginizden bir ton daha açık bir kapatıcıyı göz çevrenize ters üçgen şeklinde sürün ve dağılmasını sağlayın.

3.MASKARA



Maskara kirpiklerinizin daha gür ve dolgun görünmesine yardımcı olur. Kirpik diplerinden uçlarına doğru sürerek göz makyajınızı daha da hoş bir hale getirebilirsiniz.

ALLIK



Allık yüzünüzü daha mutlu ve daha canlı gösterir. Elmacık kemiklerinize dağıtarak daha enerjik bir görünüme kavuşabilirsiniz.

RUJ



Dudaklarınızı dudak kalemi ile çerçeveleyin ve rujunuzu sürerek dudaklarınızı ön plana çıkarın.