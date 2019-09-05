Selülitler kadınların en çok dert yandığı konulardan biridir. Selülitler portakal kabuğu görünümünde özelikle bacakların arka kısımlarında oluşan, çukurlu ve tümsekli cilt sorunudur. Selülite savaş açılmadığı sürece cildi terk etmez. Peki selülit nasıl geçer? İşte evde uygulanabilecek öneriler...

Selülit üst derinin hemen alt kısmında yağın depolanması ile bacak, kalça ve uyluklarda sıklıkla görülebilmektedir. Yıllardır süren selülit mücadelesi kullanılan bir çok yöntemle artık kabus olmaktan çıkabiliyor. Yaşın ilerlemesi ile cildin esnekliğini kaybetmesi, aşırı kilo alımı, genetik etmenler, sağlıksız beslenme, aşırı kilo alımı ve hareketsiz yaşam selülütin oluşmasına neden olabilir. Bazı durumlarda tüm bunlara dikkat etmesine rağmen kişi de selülit oluşabilir. Vücuttaki yağın farklı boyutlarda depolanmasından ötürü de selülit oluşabilmektedir. Peki, selülit nasıl geçer? Evde uygulanabilecek öneriler nelerdir?

SELÜLİTLERDEN NASIL KURTULABİLİRİZ?

Selülit herhangi bir sağlık problemi değildir. Cildin pürüzsüzlüğünü kaybetmesi ile cildin pütürlü görünmesine neden olmaktadır. Selülit tedavisinde lippsuction ve lazer tedavisi uygulatabilirsiniz. Güzellik merkezlerinde son günlerde selülit masajı yaptırarak sonuçlarından memnun kalan pek çok kişi vardır. Selülitlerden tamamen kurtulmak söz konusu değildir. Ancak selülüt oluşumunu hızlandıran nedenlerden uzak durabilirsiniz. Kilo vererek selülitlerden uzaklaşabilirsiniz. Ancak bazen kilo verildiğinde daha çok belirginleşebilir. Bu nedenle doğru bir diyet ve yanında egzersiz programları ile yavaşça kilo vermek daha etkili olabilir. Sigarayı bırakmak, cildi sıkılaştırıcı maskeler yaparak cildin genç ve diri kalmasını sağlayabilirsiniz. Bunların yanı sıra selülit tedavisi için evde bazı yöntemlerden yararlanabilirsiniz işte evde uygulanabilecek o öneriler…

SELÜLİTE KARŞI EVDE UYGULANABİLECEKLER

* Her banyo sırasında kese kullanabilirsiniz. Kese kan dolaşımını hızlandırarak çalak ve selülitlere iyi gelmektedir.

* At kılı fırçası son günlerde asında çok söz ettiren ürünlerden biridir. At kılı fırçası ile tarayarak gözeneklerin açılmasını ve cilt altındaki biriken yağların görünümünü azaltabilirsiniz.

* Selülit tedavisinde doğal yağlar kullanabilirsiniz. Biberiye yağı, portakal yağı ve Hindistan cevizi yağı sürebilir. Dilerseniz bitkisel yağları sürdükten sonra masaj yapabilirsiniz.

* Selülitler için en etkili yöntemlerden biri selülit savar egzersizler olabilir. Bu nedenle kendinize uygun bir egzersiz seçerek biriken bu yağlardan kurtulabilirsiniz.

* Selülitler için kahve telvesi hazırlayıp selülüt olan bölgelere sürün ve streç filmle sararak 1 saat bekletebilirsiniz.