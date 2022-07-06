1 milyar saat izlenen Stranger Things de Netflix’i kurtaramıyor

Popüler bilimkurgu dizisi "Stranger Things", 4. sezonuyla yarattığı büyük etkiye rağmen dijital yayın platformu Netflix'i kurtaramadı.

Sozcu.com.tr

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Netflix’te yayınlanan ve son sezonuyla 1,15 milyar saatin üzerinde izlenen “Stranger Things”in varlığı kısa süreli bir iyileşme etkisi gösterdi, platformun hisseleri yüzde 70 düştü.

Dördüncü sezon şimdiye kadarki en çok izlenen ikinci Netflix sezonu oldu. Dizi ayrıca 91 ülkede platformun En İyi 10 listesinde 1 numaraya ulaştı.

Ancak analistler, Netflix’in hala “geçiş halindeki bir işletme” olduğu konusunda uyarıyor. Şirket, rekor düzeyde yüksek enflasyon oranlarının ve Amazon, Apple ve Disney+’ın sert rekabetinin körüklediği “bastırılmış” abone büyümesiyle mücadele ediyor.



Netflix, ilk çeyreğin sonunda 200 bin abone kaybetti ve şirketin değerini yaklaşık yüzde 70 oranında küçülttü. Ayrıca, ikinci çeyreğin sonuna kadar 2 milyon abone daha kaybetmeyi beklediğini açıkladı.

UZMANLAR: “BEKLEMEYE DEVAM”

Platform ayrıca, zayıf hisse senedi fiyatıyla boğuşurken toplamda 450’den fazla çalışanını işten çıkardı. Netflix hissesi Ocak 2022’de 600 doların üzerinde bir değere sahipti, ancak salı öğleden sonra 183 dolardan işlem gördü.

Piper Sandler’ın direktörü ve kıdemli araştırma analisti Thomas Champion, Netflix’in, yatırımcıların izlemesi ancak henüz satın almaması gereken bir şirket olduğunu söyledi.

Champion, 13.000’den fazla kullanıcıyla platformu “coşturan” “Stranger Things”in son sezonunun “iyimserlik” için bir neden gösterdiğini ancak dijital yayın devinin henüz toparladığı anlamına gelmediğini açıkladı.

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