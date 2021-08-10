’49. İstanbul Müzik Festivali’ 18 Ağustos’ta başlayacak

Tekfen Filarmoni Orkestrası ve Anna Vinnitskaya konseriyle başlayacak festival, ilk haftasında Fazıl Say, Friedemann Eichhorn, casalQuartet, Alexander Rudin, İris Şentürker ve Efdal Altun gibi isimleri ağırlayacak. Festival tarihinde ilk kez, tüm konserler açık hava mekânlarda gerçekleştirilecek.

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 49. İstanbul Müzik Festivali, 18 Ağustos’ta başlıyor. Müzikseverlerin özlemle beklediği festival bu yıl, Vivaldi’den Stravinsky’e, Händel’den Vasks’a birçok önemli bestecinin eserlerini Başka Bir Dünya Mümkün temasıyla sahneye taşıyor.

30 günde 14 farklı mekânda 20 konsere ev sahipliği yapacak festival, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Accademia Bizantina, Festival Orkestrası, Modigliani ve casalQuartet gibi toplulukların yanı sıra Fazıl Say, Khatia Buniatishvili, Anna Vinnitskaya, Alexander Rudin, Hande Küden, Paul Meyer, Simon Ghraichy, Martynas Levickis ve Ufuk-Bahar Dördüncü gibi birçok yıldız ismi ağırlayacak.

49. İstanbul Müzik Festivali, 2019-2022 Festival Açılış Konseri Orkestrası olan Tekfen Filarmoni Orkestrası ile başlayacak. 18 Ağustos’ta saat 20.00’de, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek konserde, şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası sahnede piyanist Anna Vinnitskaya’ya eşlik edecek. Fazıl Say ise, 19 Ağustos’ta saat 20.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda, bir dünya bir de Türkiye prömiyeri ile festivale konuk olacak.

Tarihinde ilk kez, programındaki tüm konserleri açık hava mekânlarda gerçekleştirilecek festival, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras, Maximum Uniq Açıkhava, Fransız Sarayı, Venedik Sarayı, ARTER Arka Bahçe, Rahmi M. Koç Müzesi, Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus ve Saint Benoît Fransız Lisesi Avlusu’nda pandemi önlemleriyle izleyiciyle buluşacak.

16 Eylül’e kadar sürecek festival kapsamında Habitat Parkı, Etiler Sanatçılar Parkı, Fenerbahçe Parkı ve Yıldız Parkı’nda düzenlenecek ücretsiz hafta sonu konser ve etkinlikleri ise tüm İstanbullulara açık. Konserlerden önce farklı alanlardan isimlerle yapılan Konsere Doğru söyleşileri bu yıl da devam ediyor. (DHA)