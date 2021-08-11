58. Uluslararası Troia Festivali başladı

Çanakkale'de bu yıl 58'incisi düzenlenen Uluslararası Troia Festivali'nin açılış töreni Troya Antik Kenti'nde gerçekleştirildi. Festivalin önemli simgelerinden olan Homeros Bilim Kültür Sanat Ödülü, Troya Müzesi'ne verildi.

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Çanakkale’de bu yıl 58’incisi düzenlenen Uluslararası Troia Festivali’nin resmi açılışı, Troya Antik Kenti’nde yapıldı. Törene, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, Troya Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan ve vatandaşlar katıldı.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, törende yaptığı konuşmada, “Bugün burada bulunan herkese hoş geldiniz diyorum. Seneler önce bu topraklarda yanan büyük bir ateş ile başladı destan. Tüm zamanların en çok okunan eserlerinden, okumaya ve öğrenmeye doyamadığımız İlyada Destanı… Tarihte var olan birçok medeniyet, süregelen savaşlar sonucunda yakılmış ve yok olmuştu şüphesiz. Troya’da yaşanan bu hikaye ise bizlere kendi öyküsünü katman katman, mısra mısra fısıldamaktan vazgeçmedi” diye konuştu.

TROYA MÜZESİ’NE ÖDÜL

Başkan Ülgür Gökhan, festivalle özdeşleşen Homeros Bilim Kültür Sanat Ödülü’nün bu yıl Troya Müzesi’ne verileceğini duyurarak, sözlerine şöyle devam etti:

“Homeros Bilim Kültür Sanat Ödülü’nü bu sene UNESCO’nun 1998 yılında Dünya Kültür Mirası Listesi’ne aldığı bu köklü topraklarda bulunan Troya Müzesi’ne veriyoruz. Müzemiz 2020’de ‘Türkiye’nin En Başarılı Müzesi’ seçildi. Ardından Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü’nün sahibi oldu. Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz’a, Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük’e ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum.”

58’inci Uluslararası Troia Festivali, 13 Ağustos’a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek. (İHA)