Acı haberlerin ardından etkinlikler iptal oluyor

Suriye'de rejim güçleri tarafından düzenlenen hain saldırıda 33 askerimizin şehit olmasının ardından birçok etkinlik iptal edilmeye başlandı.

Suriye’nin İdlib bölgesinde askerlerimizin şehit olması tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Şehit haberlerinin ardından etkinlikler de tek tek iptal edilmeye başlandı. İşte, iptal edilen etkinliklerden bazıları…

– İş Sanat’ta 1-2 Mart'ta gerçekleştirilmesi planlanan Sait Faik hikâye dinletisi ileri bir tarihe ertelendi. 4 Mart'taki Fatih Erkoç ile Caz Rüzgârı konseri ise iptal edildi.

– Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşanan üzücü olaylardan dolayı kültür ve sanat etkinliklerinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurarak şu ifadeleri kullandı: “Ülkece yaşadığımız acı gelişmeler nedeniyle 28- 29 ve 1 Mart'ta gerçekleşmesi planlanan kültür ve sanat etkinliklerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir. Aklımız ve kalbimiz Mehmetçiklerimizle. Başımız sağ olsun.”

İBB’DEN AÇIKLAMA

– İBB’den yapılan açıklamada, İBB iştirak ve bağlı kuruluşlarının düzenlediği etkinliklerden, konser ve eğlence niteliği taşıyanların iptal edildiği belirtildi. Ayrıca İBB’ye bağlı 13 kültür merkezlerindeki konserler ve yetişkin tiyatroları için de sahnelememe karar alındığı, bu salonlardaki çocuk oyunlarının da yine kapsam dışında tutulduğu açıklandı.



KONSERLER, KARNAVALLAR ERTELENDİ

– Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul da ileri bir tarihe ertelendi.

– Haluk Levent, bugün Moda Kayıkhane’de yapılması planlanan konserini 3 Nisan’a erteledi.

– Tatavla Karnavalı kapsamındaki tüm etkinlikler ertelendi. Karnaval yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Aldığımız çok üzücü haberler nedeniyle Tatavla Karnavalı kapsamındaki tüm etkinlikler belirsiz bir tarihe ertelenmiştir” ifadeleri yer aldı.

– Kars'ta gerçekleştirilecek olan 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası ilk yarışı Sarıkamış Rallisi, 33 askerin şehit olduğu İdlib saldırısı nedeniyle iptal edildi.

– Babylon'da 28 Şubat ve 29 Şubat'ta gerçekleşecek Altın Gün konserleri başka bir tarihe ertelendi.