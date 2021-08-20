Afgan yönetmen Sahraa Karimi, Taliban yönetiminden kaçışını anlattı

Afgan film yapımcısı Sahraa Karimi Taliban yönetimindeki topraklardan çıktıktan sonra Hollywood Reporter'a konuştu. Uluslararası başarılara sahip olan Karimi, Taliban'ın barış mesajlarına inanmadığını ve oradan çıkmak isteyenlere yardımcı olunması gerektiğini paylaştı.

SOZCU.COM.TR

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Afgan film yapımcısı ve ulusal film şirketi Afgan Film Genel Müdürü Sahraa Karimi, ülkesi Taliban isyanına yenik düşerken dünyanın dört bir yanındaki sinema topluluklarının desteği için çağrıda bulunmuştu. Karimi; Slovakya, Türkiye ve Ukrayna hükümetlerinin yardımıyla salı gecesi geç saatlerde ailesiyle birlikte Kabil’den kaçmayı başardı. Şimdi Kiev’de güvende ve sağlıklı.

Kiev’den WhatsApp aracılığıyla konuşan Karimi, The Hollywood Reporter’a verdiği demeçte, şu açıklamaları yaptı: “Ukrayna Cumhurbaşkanı, Türk büyükelçiliği ve Slovak Film ve Televizyon Akademisi hep birlikte çıkmamıza yardım etti. Onlara son derece müteşekkiriz. Şimdi iyiyim ve olanları unutmaya çalışıyorum.”

KAÇIŞINI INSTAGRAM’DA YAYINLAMIŞTI

Karimi, Taliban’ın saldırıları başlattığı haberi geldiğinde bir bankada para çekmeye çalıştığını söyledi:

“Silah sesleri başlamıştı. Bankanın müdürü bana Taliban’ın Kabil’i kuşattığını ve şehre girmekte olduğunu söyledi. Beni arka kapıdan sokağa çıkardı. Taksiye binmek istedim ama taksi yoktu. Bu yüzden koştum.”

Karimi, kaçış anlarını Instagram’dan da video yayınlayarak paylaşmıştı. Slovakya’da yönetmenlik üzerine okuyan Karimi, evine ulaştığında Slovak Film ve Televizyon Akademisi’ni aradı:

Bu gönderiyi Instagram’da gör Sahraa Karimi صحرا كريمي (@sahraakarimi)’in paylaştığı bir gönderi

“Slovak Film ve Televizyon Akademisi başkanı Wanda Hrycova’yı aradım ve ona durumumu anlattım. Bana Ukrayna’ya bir uçuş olduğunu ve Ukrayna cumhurbaşkanlığı ofisiyle konuştuğunu ve bana ve aileme yardım edeceklerini söyledi. Havaalanına vardığımızda ortalık kaostu. İlk uçuşu kaçırdık. ABD Ordusu havaalanına gittik ama uçağa binmemize izin vermediler. Korkunçtu, bizi geri çevirdiler.”

Karimi ailesiyle (erkek kardeşi ve 2, 7, 11, 14 ve 20 yaşlarındaki yeğenlerinin yanı sıra Afghan Film’den iki asistanı da dahil olmak üzere toplam 12 kişi) sivil havaalanına geri döndüğünü anlatıyor:

KADINLARDAN İNTİKAM ALACAKLAR

“Türk büyükelçiliği, bizi uçağa bindirmek için Ukrayna’dan onay aldıklarını söyledi. Şimdi burada 36 Afgan film yapımcısını ve ailelerini çıkarmak için Ukrayna ile birlikte çalışıyoruz, vize ve uçuş ayarlamak için çalışıyoruz.”

Karimi, uluslararası film camiasını Afganistan’daki film yapımcıları ve sanatçıların durumu hakkında sessiz kalmamaya ve hala ülkede bulunanların dışarı çıkmalarına yardım etmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyor. Artık ülkeyi kontrol eden Taliban’ın yerel sanatçılardan, özellikle de kadın sanatçılardan intikam alacağından korkuyor:

TALİBAN DEĞİŞMEDİ, TAŞ DEVRİ’NDE YAŞIYORLAR

“Taliban sanat karşıtı, sinema karşıtı ve kadın karşıtı. Kadın yönetmenlere karşı olduklarını görebilirsiniz. Ve uluslararası toplum harekete geçmezse, bu film yapımcıları ve sanatçılar için bir soykırım olacak. Şu anda fırtına öncesi bir sessizlik yaşanıyor; ama Taliban değişmedi. İdeolojik olarak Taş Devri’nde yaşıyorlar.”

Karimi, Taliban’ın barış istediği ile ilgili iddiaları da reddediyor:

ÖLDÜRMEK İÇİN KURŞUN SIKMALARI GEREKMİYOR

“Kadınların dövülmesi, kızların okuldan alınmasıyla ilgili birçok hikaye duyuyoruz. Seni gerçekten öldürmeseler bile çalışmana, sanat yapmana, kendini ifade etmene izin vermiyorlar. Öldürmek sadece kafaya bir kurşun sıkmak demek değil.”

Karimi, Afghan Film’in devlet sinema organı başkanı olarak istifa etmediğini ve Taliban rejimine karşı sesini yükseltmeye devam edeceğini belirtiyor. Başarılı ve uluslararası kabul görmüş bir film yapımcısı olarak Karimi, Avrupa’da ve başka yerlerde film yapmaya devam edebileceğini söylüyor:

“Ama ülkemin ve halkımın hikayelerini anlatmak ve Afganistan’ın anlatısını değiştirmek için Afganistan’a geri döndüm ve yapmaya devam etmek istediğim şey bu. Taliban çalışmamıza izin vermezse hikayelerimizi anlatamayacağız demek; ama yine de bir yolunu bulmaya çalışacağım.”

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