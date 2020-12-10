Ankara Sanat Tiyatrosu müjdesi

6 Aralık 1963’te kurulan Ankara Sanat Tiyatrosu (AST), 6 Aralık’ta, Kızılay Ihlamur Sokak’ta yarım asrı aşkın süredir seyirciyle buluştuğu tarihi salondan maddi imkansızlıklar nedeniyle ayrıldıklarını kamuoyuna duyurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, AST’nin oyunlarının satın alınarak, Çankaya Belediyesi’nin YouTube kanalından yayınlanacağını ve belediyenin bütün salonlarının ücretsiz olarak AST’nin kullanımına açılacağı belirtildi.

Ayrıca, Kızılay’daki tarihi AST binası için mal sahibi ile görüşmelerin yürütüleceği, salonun bir yıl daha tiyatronun kullanımında kalacağı kaydedildi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, şunları söyledi:

* Ankara Sanat Tiyatrosu Ankara’nın markasıdır. O nedenle kapatılması veya sanat hayatına son vermesi bizim kabul edebileceğimiz bir konu değil

* Ankara Sanat Tiyatrosu’nun 58 yıl boyunca oyunlarıyla, verdiği kültürle, sanat etkinlikleri ile hepimizin yetişmesinde emeği vardır.

* Ankara Sanat Tiyatrosu’nun oyunlarını alarak Çankaya Belediyesi YouTube kanalımızdan yayınlayacağız. Belediyemizin salonlarını ücretsiz olarak kullanıma açacağız.

* Kızılay’daki tarihi AST binası için mal sahibi ile görüşmeler yürütülecek. (İHA)

