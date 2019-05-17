Atık kumaşlardan yaptığı eserler Milano’da sergilenecek

Sanatında denime yalnızca bir malzeme olarak değil kendi deyimiyle “bir iletişim platformu” olarak yaklaşan Sağdıç, denimi farklı formlarda yeniden biçimlendiriyor.



Deniz Sağdıç'ın, üretim süreçlerinden arta kalan denim parçalarını kullanarak ortaya çıkardığı eserlerden bir seçkinin yer alacağı sergi, 28-29 Mayıs tarihleri süresince Denim Premiere Vision Milano'da izleyiciyle buluşuyor.



Sanatçı ayrıca sergi süresince ziyaretçilerin katılımına açık olan yaratıcı atölye çalışması gerçekleştiriyor. Denim Premiere Vision Milano 28-29 Mayıs 2019 tarihlerinde tüm dünyadan ziyaretçilere açık olacak.