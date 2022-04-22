Bill Murray hakkında şikâyet: Uygunsuz davranışla suçlanıyor

Ünlü oyuncu Bill Murray, uygunsuz davranışla suçlanırken rol alacağı hazırlık aşamasındaki film de askıya alındı.

Sozcu.com.tr

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71 yaşındaki oyuncu hakkında geçen hafta şikayette bulunulduğu belirtildi. Oyuncunun, Aziz Ansari ve Seth Rogen ile rol aldığı son filminin yapımına ara verildiği söyleniyor.

Murray’e yönelik şikayetler üzerine Searchlight Pictures bir soruşturma başlattı. Şikayetin geçen hafta yapıldığı, pazartesi günü prodüksiyonun durdurulduğu ve soruşturma devam ederken çekimlerin yeniden başlatılmamasına karar verildiği belirtildi.

Oyuncu kadrosuna ve ekibe, çarşamba gecesi stüdyonun çekimleri askıya aldığı bilgisi verildi.

Vanity Fair’in haberine göre mektupta şu satırlara yer verildi: “Geçen hafta sonlarında bir şikayetten haberdar olduk ve hemen inceledik. Şartlar incelendikten sonra şu anda üretimin devam edemeyeceğine karar verildi. Bu projeye kattığınız her şey için hepinize gerçekten minnettarız. Umudumuz üretime devam etmek ve bu zamanlamayı belirlemek için çalışıyoruz.”

Aziz Ansari’nin yazdığı filmin 2023’te vizyona girmesi planlanıyordu, ancak askıya almanın bunu nasıl etkileyeceği belli değil.

ESKİ EŞİ VE ROL ARKADAŞINDAN ŞOKE EDEN İDDİALAR

Murray, daha önce de setteki bazı hareketleriyle ilgili suçlanmıştı. İddiaya göre; oyuncu, Charlie’nin Melekleri’nde başrol oyuncusu Lucy Liu ile sorun yaşadı.

Liu, onu Charlie’nin Melekleri setinde kendisine karşı affedilemez bir dil kullanmakla suçlamıştı. Oyuncu, Murray’in bir sahneyi çekerken ne söylediğini belirtmese de hakaret etmeye başladığını iddia etti.

LA Times’a şunları söyledi: “Sözlerin bana karşı olabileceğine inanamadım. Ve açıkça öyleydi, çünkü sonra bire bir iletişim olmaya başladı. Sözlerin bir kısmı affedilemez ve kabul edilemezdi.”

2008’de Murray’in eski eşi Jennifer Butler Murray, oyuncunun vurduğunu iddia ederek boşanma davası açtı ve onu zina, esrar ve alkol bağımlılığı ile suçladı.

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