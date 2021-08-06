Çevre dostu festival

Türkiye’nin ilk sürdürülebilir organizasyonu ‘Kıyıdan Kıyıya Türkiye -Yunanistan Film Festivali’ sinemanın iyileştirici gücüyle birlikte karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyor.

NAZAN DOĞANER HALICI

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Çeşme Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve İzmir Sinema Kültür ve Eğitim Derneği iş birliğiyle düzenlenecek olan ‘Kıyıdan Kıyıya Türkiye -Yunanistan Film Festivali' 19 -24 Ağustos'ta Çeşme'de gerçekleştirilecek. Festivalin sanat yönetmenliğini Gizem Erman Soysaldı ve Yusuf Saygı üstlenecek.

KIRMIZI YERİNE YEŞİL HALI

Kıyıdan Kıyıya Film Festivali, ‘çevreye saygı' çerçevesinde Türkiye'de gerçekleşecek ilk film festivali olacak. Alışılagelmiş kırmızı halı seremonisi yerine, sürdürülebilirliğe vurgu yapmak için ‘Yeşil Halı' seremonisi yapılacak olan festival, sinemanın iyileştirici gücüyle birlikte karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyor. Tek kullanımlık plastik kullanımını durdurmayı hedefleyen ve bu konuda sayısız girişim yapan Çeşme'de, festival boyunca tedarik, adil ticaret, catering, atık, ulaşım, konaklama, enerji gibi konularda sürdürülebilir yaşam prensiplerine de uygun olarak hareket edilecek.

KIYI TEMİZLİĞİ YAPILACAK

Festival boyunca davetli yönetmen ve oyuncularla birlikte her sabah Çeşme'nin ayrı bir kıyısında, kıyı temizliği ve su altı çekimleri yapılacak. Gündüzleri yönetmenlik, kamera önü oyunculuk ve sürdürülebilir yaşam üzerine atölyeler ve master class'lar gerçekleşecek. Türkiye ve Yunanistan'dan seçilmiş 6 uzun metraj film, festival boyunca Alaçatı Amfi Tiyatro'da gösterilecek. Hazırlanan film programıyla Ghost, Körfez, Bilmemek, Unutma Beni İstanbul, Journey Through Smyrna, Apples filmleri izleyici ile buluşacak. Film yönetmenleri ve oyuncuları film sonrasında söyleşi için seyircilerle buluşacak.