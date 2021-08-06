Çocuklara özel yaz sanat okulu başlıyor

İstanbul Modern’in Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu’na çocuklar Türkiye’nin her yerinden katılabiliyor. Müze uzmanlarıyla evlerinde birbirinden farklı sanat çalışmaları gerçekleştiriyor.

NAZAN DOĞANER HALICI

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İstanbul Modern Çocuklara Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu farklı kavramlara ve sanatsal uygulamalara odaklanıyor. Program müze koleksiyonundan sanat çalışmalarının gösterimiyle başlıyor. Müze uzmanlarıyla birlikte sanat yapıtlarını çözümleyen çocuklar, sanat tarihinden örneklerin ele alındığı kısa bir sunumun ardından kendi sanat çalışmalarını yaratıyor.

10 FARKLI ETKİNLİK

Çocuklar İstanbul Modern'in Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu'nda Benim Renklerim, Lekeler ve Çizgiler, Doğadan Motifler, Tuvalimdeki İzler, Dokulu Resimler, Renk Oyunları, Boyanın Öyküsü, Fotoğraftan Resme, Birleşen Nesneler ve Benim Bakışım başlıklı 10 farklı etkinliğe katılabiliyor. Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu'nda etkinlikler, hafta içi her gün yaz boyunca tekrar ederek farklı tarihlerde uygulanıyor. Böylece katılımcılar, etkinliklere katılacakları tarihleri seçerek belirleyebiliyor. Çocuklar bu çalışmaların birine veya hepsine, istedikleri tarihlerde katılabiliyor. İstanbul Modern, on farklı seçenek sunan atölyelerin en az beşine katılanlara Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu Katılım Belgesi veriyor. Programlar hakkında detaylı bilgi ve online kayıt için www.istanbulmodern.org adresine başvurulabilir.