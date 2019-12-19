Devrim Erbil’in 60’ıncı yılına özel sergi açıldı

Usta sanatçı Devrim Erbil’in 60. sanat yılına özel olarak hazırladığı ‘Devrim Erbil 60. Sanat Yılı Teknikler ve Renkler’ adlı sergi Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi’nde açıldı. Mustafa Kemal Merkezi (MKM)’de Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü alan usta sanatçı Devrim Erbil'in, bugüne kadar yapılmış en büyük sergisi özelliğini taşıyan ‘Devrim Erbil 60. Sanat Yılı Teknikler ve Renkler' adlı çalışması Beşiktaş Belediyesi ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu. Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi'nde açılışı gerçekleşen sergiye Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve eşi Derya Akpolat ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu da katıldı.



“NE MUTLU DEVRİM ERBİL GİBİ BİR SANATÇIMIZ VAR”

Açılışta konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Bu sergimizde sanat tarihimize pek çok ilke imza atan duayen sanatçımız Devrim Erbil'i halkımızla bir kez daha buluşturmuş olmanın büyük gururu ve onurunu yaşıyoruz. Her fırsatta ‘ne mutlu Beşiktaş var’ diyoruz bugün de diyoruz ki ‘ne mutlu bize Devrim Erbil gibi bir sanatçımız var” dedi.



6 Mozaik, sedef ve vitray, 4 Batik, 11 Halı, 10 Özgün baskı, 5 Marküteri ve 75 resimden oluşan tüm tekniklerden örneklerin izlenebileceği 111 eserin yer aldığı Devrim Erbil'in özel sergisi 31 Ocak tarihine kadar pazartesi günleri hariç her gün 10:00-18:00 saatleri arası Mustafa Kemal Merkezi Beşiktaş Çağdaş Sanatlar Galerisinde sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.