Dünyaca ünlü İranlı yönetmen tutuklandı

2015'te Taksi Tahran filmiyle Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazanan ünlü yönetmen Cafer Penahi, bir hafta içinde İran’da tutuklanan üçüncü film yapımcısı oldu.

Sozcu.com.tr

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İranlı ünlü yönetmen Cafer Penahi tutuklandı. İran rejimine karşı muhalif görüşleriyle de tanınan Penahi, bir hafta içinde İran'da tutuklanan üçüncü film yapımcısı oldu.

Ünlü yönetmen, 2015’te Taksi Tahran filmiyle Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı ödülünü kazanmış, birçok uluslararası film festivalinde yarışmıştı.

İran basınına göre 62 yaşındaki Penahi, tutuklanan başka bir yönetmenin durumunu takip etmek için savcılığa gittiği sırada tutuklandı. Penahi ve diğer iki yönetmenin mayıs ayında Abadan kentinde 43 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan çöken binayla ilgili protestolar nedeniyle tutuklandığı bildirildi.

Binanın inşaat halindeyken çökmesinin ardından sorumluların cezalandırılması talebiyle protesto gösterileri düzenlenmiş ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Bir grup İranlı film yapımcısı açık mektup yayınlayarak gösterilerde kullanılan şiddeti kınamıştı.