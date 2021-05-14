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Emily Blunt: “Süper kahraman türü tükendi”

Ünlü oyuncu Emily Blunt, Black Widow rolünü reddettikten sonra şimdilerde de Fantastic Four ile gündemde. Oyuncu, süper kahraman filmlerini yorucu ve kendi tarzından uzak bulduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:00, 14/05/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Emily Blunt: “Süper kahraman türü tükendi”

Amerikalı televizyoncu Howard Stern ile konuşan Emily Blunt, birbirinden ilginç açıklamalar yaptı. Son zamanlarda Fantastic Four filmi için adı anılan oyuncu, hayranlarının kendisine süper kahraman rolü yakıştırmasına rağmen bu tarzdan uzak olduğunu açıkladı.

Blunt, süper kahraman türünün tükendiğini söylerken, bu tip filmleri çok yorucu bulduğunu da belirtti. Oyuncunun bu yıl Dwayne Johnson ile rol aldığı Jungle Cruise filmi vizyona girecek. Aryıca Mary Poppins, Wild Mountain Thyme, Avcı: Kış Savaşı gibi filmlerde de rol aldı.

KALP KIRICIYDI

Blunt, Scarlett Johansson'ın kariyerini de etkileyen eski bir kararından da bahsetti. Black Widow rolünü Jack Black ile rol aldığı Gulliver's Travels için reddettiğini açıklayan Blunt, “Benim için biraz kalp kırıcıydı. Ancak verdiğim kararlarla gurur duyuyorum ve yaptığım filmler benim için çok önemli, bu yüzden” dedi.

Blunt, Natasha Romanoff rolü için seçilen ilk oyuncuydu, ancak hem Jack Black'in filmi hem de Avengers'ta aynı anda rol alamayınca bir seçim yaparak Black Widow'dan vazgeçti. Bunun üzerine de rol, Scarlett Johansson'a verildi.

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