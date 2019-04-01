Emre Kınay’ın aldığı oy oranı belli oldu

İyi Parti'den Kadıköy Belediye Başkan adayı olan tiyatrocu Emre Kınay, ilçede en çok oy alan üçüncü kişi oldu. Seçimi kazanamayan Kınay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazandığını belirterek, "Sandıkları terk etmeyin" çağrısında bulundu.

Tiyatrocu Emre Kınay, İyi Parti’in Kadıköy Belediye Başkan Adayı olmuştu. Usta tiyatrocu, yüzde 12,40’lık bir oy oranı aldı. Toplam aldığı oy ise 34 bin 800’dü. CHP ise ilçede yüzde 66,15’e yakın bir oy aldı ve birinci parti oldu.

‘İMAMOĞLU İSTANBUL’U KAZANDI’

Kınay, seçimde ipi göğüsleyemedi ama Instagram hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu için bir video çekti. Kınay, İmamoğlu’nun İstanbul’u kazanacağını söyleyerek, sandıkları terk etmeme çağrısında bulundu.