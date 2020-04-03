Grup Yorum üyesi Helin Bölek hayatını kaybetti

Grup Yorum üyesi Helin Bölek, cezaevindeki üyelerinin tahliye edilmesi, haklarında çıkarılan yasaklama kararlarının kaldırılması ve konser yasaklarının sona erdirilmesi için 288 gündür ölüm orucundaydı.

Bölek, bugün hayatını kaybetti. Bölek’in vefat haberi Grup Yorum’un sayfasından duyuruldu.

DİĞER ÜYENİN AÇLIK GREVİ SÜRÜYOR

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in açlık grevi ise sürüyor. Bölek ve Gökçek, 11 Mart'ta polis zoru ile Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, ancak tıbbı müdahaleye izin vermemeleri üzerine evlerine geri getirilmişlerdi.