Hababam’ın kadrosu yeni filmde bir arada

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Hababam’ın efsane kadrosunda yer alan üçlü, Eskişehir’de çekimi devam eden film ile ilgili değerlendirmelerde bulundular. İlk olarak filmin konusunu anlatan Teoman Ayık, “Oynadığımız filmin adı ‘Kral Midasın Hazinesi' diye bir komedi filmi. Filmin konusu hazineyle alakalı, bir kayıp defineyle alakalı onu bulmaya çalışıyorlar. Burada da bir üçlü yaptık. Hababam’da da o üçlü grup vardı. Tabi ben bunların küçüğüyüm, bunlar yaşlandı artık. Ben de yaşlandım gerçi. Esprili bir film, o Hababam’daki gülüşleri atıyoruz. Tatlı bir çekişme var aramızda, güzel bir sürtüşme esprilerle birlikte. İnşallah güzel bir vizyon olur. İnsanlar beğenir bunun 2'ncisi 3'üncüsü olur” diye konuştu.

KEMAL SUNAL TAKLİTLERİ

Filmin kadrosunda yer alan İsmail Baki Tuncer’in Kemal Sunal taklitlerini çok iyi yaptığını ve film içerisinde biraz da olsun yer alacağını ifade eden Ahmet Arıman, “Anadolu'nun ortasında, çok güzel bir köyde olmaktan biz çok mutluyuz. Bu Anadolu'nun güzel havasını teneffüs ediyoruz” şeklinde konuştu.

‘YEŞİLÇAM’IN OYUNCULARINDAN RENK ALMALILAR’

Son zamanlarda Yeşilcam oyuncularına Türk Sineması tarafından verilen değerin ölçülerinden bahseden Tuncay Akça, “Olayın özü şudur; tabi ki de Yeşilçam'ın oyuncularından renk almalılar. Bir bahçeye sadece papatya ekmeyeceksin, gül ekmeyeceksiniz, her çiçekten ekeceksiniz ki; o çiçeklerin renkleriyle şenleneceği bir ortam olmalı. O yüzden Yeşilçam'ın kavgacılarından da olacak duayen büyüklerinden de olacak herkes olacak” ifadelerine verdi.

İHA