İnternet ekranlarının en iyi müzik belgeselleri

Pandemiyle beraber evlere kapandığımız bu günlerde online ekranlar adeta imdadımıza yetişiyor. Netflix'ten Amazon Prime’a ve Gain'e kadar pek çok yerli ve yabancı platform sundukları içeriklerle hoşça vakit geçirmemizi sağlıyor. Biz izledikçe yeni içeriklerin eklendiği online izleme platformlarında, müzikseverler de unutmuyor ve birbirinden etkileyici müzik belgesellerini akışlarına ekliyorlar.

Sevilen dünyaca ünlü isimlerin hiç yayınlanmamış görüntülerinden, basına hiç yansımamış konuşmalarından ve bilinmeyen öykülerinden oluşan yapımlar müzik meraklıları için ekranlardaki yerlerini alıyor. Biz de sizler için online izleme platformlarının en etkileyici müzik belgesellerini bir araya getirdik:

Miss Americana





On bir Grammy Ödülü, yirmi dokuz Amerikan Müzik Ödülü kazanan ve Grammy'de “yılın albümü” ödülünü üç kez kazanan ilk kadın sanatçı olan Taylor Swift'in hayatı Miss Americana ile Netflix'teki yerini aldı. Birbirinden başarılı albümlere imza atarken politik duruşuyla da dikkat çeken Swift; kısa röportajlar, stüdyo görüntüleri, konser kayıtları ile Miss Americana'da hayatını izleyicilerle paylaşıyor. Yeme bozukluğu ile savaşı, annesine kanser teşhisi konulması ve uğradığı cinsel saldırının yansımalarını da ekrana getiren belgeselde; Tom Hiddleston, Calvin Harris, Taylor Lautner, Kanye West, Shakira gibi isimleri de görüyoruz.

Chasing Happiness

New Jersey'de yaşayan ve müzikle ilgilenen üç kardeşin nasıl dünyaca ünlü bir grup olduğunu anlatan belgeselde Jonas Brothers'ı çok daha yakından tanıyacaksınız.

Biraz geçmişe gidelim ve 2005 yılında Kelly Clarkson, Backstreet Boys gibi dünyaca ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaşmaya başlayan çiçeği burnunda Jonas Brothers ile tanışalım. Müzik dünyasının yeni “boy band”i olarak dikkatleri çeken grubun hikayesini Amazon Prime'dan izleyebilirsiniz.

Sound City

Nirvana'nın bateristliğini, Foo Fighters'ın ise vokalistliğini yapmış olan efsane isimlerden Dave Grohl'un yönetmenliğinde dünyanın en ünlü müzik stüdyolarından Sound City'e konuk oluyoruz.

Belgeselde, milyonların beğenerek hatta tek bir ağızdan söylediği dünyaca ünlü şarkıların kayıt süreçleri ve müzikseverlerle buluşana kadar hangi aşamalardan geçtiği anlatılıyor. Sound City ile nostaljik bir müzik turu yapmak isterseniz Amazon Prime'dan izleyebilirsiniz.

Blackpink: Light up the Sky

Cochella festivaline katılan ilk K-Pop grubu olan Blackpink; Selana Gomez, Dua Lipa ve Lady Gaga gibi isimlerle yaptığı düetlerle de dikkat çekmeyi başarıyor. Jisoo, Jennie, Lisa ve Rosé isimli dört kadından oluşan grubun ünü tüm dünyaya yayılırken grubun, bu başarıya nasıl ulaştığını da belgeselde izliyoruz. Blackpink: Light up the Sky ile K-Pop akımına kapılmak isteyenler belgeseli Netflix'ten izleyebilirler.

Homecoming: A film by Beyoncé





2018 yılındaki Cochella performansıyla uzun süre gündemden düşmeyen başarılı sanatçı Beyoncé, bu performansını belgeselleştirerek ölümsüz hale getiriyor. Netflix'ten izleyebileceğiniz belgeselde, ünlü şarkıcının festivale hazırlanma süreci, sahne arkası görüntüler ve prova kayıtları yer alıyor.

Keith Richards: Under the Influence



Listemizde yine müzik dünyasının mihenk taşlarından biri yer alıyor: Keith Richards… Rolling Stones'un kurucularından Richards'ın müzik dünyasına nasıl adım attığını bu belgesel sayesinde kendisinden dinliyoruz. “Kimse yaşlanmak istemiyor, ama genç de ölmek istemiyor…” diyen Richards’ın anılarına ve geçmişine konuk olacağınız belgeseli Netflix'ten izleyebilirsiniz.

Sinatra: All or Nothing at All

İtalyan göçmeni bir ailenin tek çocuğu olarak dünyaya gelen Sinatra, müziğe olan ilgisini tamamen tesadüfi bir şekilde keşfeder ve bu tesadüf onun, ileride müzik dünyasının efsaneleri arasında yer almasını sağlar. Frank Sinatra'nın hayatını arkadaşlarından, konserlerindeki şarkı listelerinden iz sürerek arayan iki bölümlük belgesel meraklılarıyla Netflix'te buluşuyor.

Ele Güne Karşı

Dikey izleme formatıyla, farklı içerik yapısıyla dikkat çeken ve online izleme platformları arasından henüz çok yeni olsa da parlamayı başaran Gain, belgesel konusunda da birbirinden başarılı içeriklere imza atıyor.

MFÖ grubunun stüdyo ve konser kayıtlarını bir araya getiren Ele Güne Karşı isimli belgesel, aynı zamanda grup içerisinde yaşanan anlaşmazlıklara ve tartışmalara da ışık tutuyor. Altı bölümden oluşan belgeselin her bir bölümü ise 18 dakika sürüyor.