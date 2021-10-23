İsveçli ünlü rapçi Einar silahlı saldırıya kurban gitti

İsveç'te müzik dünyasını sarsan bir ölüm gerçekleşti. 19 yaşındaki ünlü rapçi Einar, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Sozcu.com.tr

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İsveç’in en popüler rapçilerinden biri olan 19 yaşındaki Einar, başkent Stockholm’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Polis, şehrin güneyindeki Hammarby Sjöstad’da Einar’ın evinin önünde gerçekleşen olay sonrası cinayet soruşturması başlattı. En az iki şüpheli isim belirlediklerini belirten Stockholm Polis Sözcüsü Ola Osterling, “Şu an aktif olarak saldırının sebebini ve arkasında kim olduğunu belirlemeye çalışıyoruz” dedi.

İsveç kanalı SVT, isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde Einar’ın ölümünde çete bağlantısı olduğunu öne sürdü. Geçtiğimiz yıl Varby çetesi tarafından kaçırılan ve fidye istenen Einar, önümüzdeki günlerde çeteyle ilgili bir davada ifade verecekti.

Tam adı Nils Kurt Erik Einar Gronberg olan rapçi, 2019 yılında Spotify’da İsveç’in en çok dinlenen sanatçısı olmuş, Grammis Ödülü ve çeşitli diğer ödüller kazanmıştı.