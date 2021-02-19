İzmir’de sanatçılara destek 7,5 milyon TL’yi aştı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ‘Biz Varız’ kampanyası kapsamında sanatçılara 7,5 milyon TL’den fazla destekte bulunduklarını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin verilerine göre; tiyatro emektarlarına sağlanan katkı 2 milyon TL’nin üzerinde, müzik sektörüne sağlanan katkı 3 milyon TL’nin üzerinde, plastik sanatlara sağlanan katkı 1.5 milyon TL’nin üzerinde, İzmir’de sahneleri bulunan özel tiyatrolardan alınan bilet 2 bin 500’ün üzerinde olarak açıklandı.

“HER ZAMAN YANINIZDA OLACAĞIZ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Pandemi döneminde zor günler geçiren tiyatrolara, müzisyenlere ve sanatçılarımıza 7,5 Milyon TL’den fazla nakdi yardımda bulunduk. İzmir’de kimsenin kendini yalnız hissetmesine asla izin vermeyeceğiz. Biz Varız, her zaman yanınızda olacağız” dedi.

Soyer, sokak ve sahne sanatçılarına hem gıda paketi hem de sanatsal üretim desteği vermeyi sürdürdüklerini belirterek, “Sanatçılar bize meslek kuruluşları ve STK’ler üzerinden ulaşabilir” açıklamasında bulundu.