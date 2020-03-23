Kalben’den üçüncü albüm: Kalp Hanım

Kalben; iki stüdyo albümü, bir EP ve birçok sanatçıyla düetlerden; şehirlerden, ülkelerden, kıtalardan ve binlerce kalpten süzülen üçüncü stüdyo albümü Kalp Hanım’ı Garaj Müzik etiketiyle 20 Mart’ta dijital müzik platformlarda yayımladı.

Sözü müziği Mete Özgencil'e ait Bende Kal dışında ‘Kalp Hanım'da yer alan tüm şarkılar Kalben'e, düzenlemeleri Genco Arı'ya ait. Yankılar; Avrupa Var Amerika Var, Kasımpatılar, Leyla'nın İzleri, Son Bir Gece, Seni Özlerim, Gezegen, Son Adalar, Çiçekçi ve Kalp Hanım kırılan, dökülen, kaybolan ve çürüyen eşyalara değil; insan kalbine, yaşayan her şeye yazılmış şarkılar.

Sevgi ve umut beslemekle alakalı hikayeleri anlatan Kalben, kendine “Nasılsın?” sorusunu sormadan geçen yılların bedelini, özgürce dans ederek toprağının gerçeklerini kabul ederek bedenini ve varlığını iyimser gözlerle irdeliyor.

‘ÖZGÜRLÜK EN YAKIŞAN BAŞARI’

Sevdiklerinin kahramanı olmak, zırhlar taşımak, aidiyetsiz ve yersiz hissetmek istemediğini anlatan Kalben, bu albümde sadece içinden gelen şarkıları söylüyor. “Özgürlük, hepimize en çok yakışan başarı” diyen Kalben, şöyle devam ediyor: “Birbirimizi doğduğumuz toprakla, köklerimizle, dillerimizle, renklerimizle, inançlarımızla, cinsiyetlerimizle ve kimliklerimizle değil; kalplerimizle kabul ettiğimiz günlerin ümidine!”