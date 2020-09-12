Kemençe üstadı Katip Şadi vefat etti

Kültürel miras taşıyıcısı sanatçı unvanı sahibi Katip Şadi, bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayınladı.

Giresunlu kemençe üstadı Katip Şadi 88 yaşında, tedavi gördüğü özel hastanede bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.

BAKANLIKTAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanlığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Bakanlığımızca verilen, somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı sanatçı unvanı sahibi, kemençe üstadı Katip Şadi’ye Allah’tan rahmet, sanatçımızın ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”

İMAMOĞLU, ŞADİ İLE ÇEKİLEN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

İmamoğlu da 2017 yılındaki Giresun ziyaretinde Katip Şadi’yle beraber çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak; “2017’de Giresun ziyaretimizde Görele’de ‘Kemençenin Babası’ olarak tanınan Katip Şadi ile tanışma şansına sahip olmuştum. Kendisinin vefat haberi tüm sevenleri gibi beni de derinden üzdü. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

YARIN DEFNEDİLECEK

Şadi için yarın saat 15.00’te Görele ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenleneceği, cenazesinin ise ilçeye bağlı Çeşmebaşı Mahallesi’ndeki mezarlıkta defnedileceği belirtildi.