Meghan Markle bir yılın sonunda Spotify podcast serisine başlıyor

Spotify'ın Prens Harry ve Meghan Markle ile yaptığı anlaşması bu yaz Markle'ın ilk podcast serisi ile başlayacak.

Sozcu.com.tr

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Spotify, Aralık 2020’de Prens Harry ve Meghan Markle’ın prodüksiyon şirketi Archewell Audio ile podcast üretimi için bir anlaşma yaptı, ancak bu anlaşma ile şimdiye kadar yalnızca tek bir bölüm yayınlandı. Yeni bölümlerin yayını ile ilgili sonunda tarih açıklandı.

Kraliyet çifti ile Spotify arasındaki anlaşma bu yıl platformun yanlış bilgilendirme üzerine yaşadığı krizle sekteye uğradı. Ocak ayında ise Spotify, Joe Rogan’ın podcast’i yüzünden eleştirilerin odağı oldu. Rogan’ın podcast serisinde Covid aşıları ve virüsle ilgili yanlış bilgiler verdiğini belirten ve Neil Young’ın “ya o, ya ben” resti ile başlayan süreç platformdan pek çok sanatçının albümlerini ya da podcast serilerini çekmesiyle devam etti. Bu süreçte bir tepki de Meghan Markle ve Prens Harry’den geldi.

Archewell Audio, Spotify’a platformdaki Covid-19 yanlış bilgisinin çok gerçek sonuçları olduğunu ve bu konuda endişe duyduklarını belirten bir bildiri yayınladı.

Şimdilerde ise iki isim yeniden görüşmelere başladı. Archewell Studio’dan Toya Holness, Spotify ile yaptığımız devam eden görüşmelerden cesaret aldığını ve akış hizmetiyle yaratıcı farkındalığı artırmaya, yanlış bilgilerin yayılmasını en aza indirmeye ve şeffaflığı desteklemeye yönelik politikalar, uygulamalar ve stratejiler üzerinde çalıştığını söylüyor.

Holness, ayrıca podcast serisinin başlayacak olmasının bu toplantıların bir sonucu olduğunu da söyledi. Serinin ne hakkında olacağı konusunda henüz bir detay yok.

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