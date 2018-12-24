Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in sanat hayatı…

Televizyonda yaptıkları açıklamalar nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan Türk tiyatrosunun duayen isimleri Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, sanat yaşamlarında sayısız başarıya imza attı. Türk tiyatrosunun gelişimi için çalışan iki sanatçı, aynı zamanda birçok öğrenci yetiştirdi. İşte, iki duayenin sanat hayatları...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Türkiye’nin iki duayen ismi bugün hiç hak etmedikleri suçlamayla karşı karşıya kaldılar. Türk toplumu sanat tarihimizin en güzide oyuncularından olan Metin Akpınar ile Müjdat Gezen’e desteğini eksik etmedi. Sosyal medyada iki duayenin sanat hayatlarından kesitler paylaşıldı. İki ismin de başarıları saymakla bitmez ama gelin kısaca, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in sanat hayatına göz atalım.

12 EYLÜL FAŞİZMİNİN YASAKLARINI HİCVETTİ

Metin Akpınar, 23 yaşındayken Ulvi Uraz tiyatrosunda Haldun Taner’in kaleme aldığı ve 1960’a kadar gerçekleşen Türkiye’deki toplumsal değişimleri yansıtan “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” oyunu ile profesyonel olarak oyunculuğa adım attı.



1967 yılında Devekuşu Kabare Tiyatrosu’nun kurucuları arasında yer aldı. Burada yakın dostu Zeki Alasya da yer alıyordu. İkili, 1992 yılında kapanana kadar toplumsal ve politik alanı hicvetti.

Buradaki Yasaklar oyunu ile 12 Eylül faşizminin getirdiği yasakları anlattılar. Akpınar, bugün ise “ileri demokrasi”nin yaşandığı bir dönemde televizyondaki açıklamalardan dolayı savcı karşısına çıktı. Beyazperdede de büyük bir kariyere sahip olan Akpınar, Eğreti Gelin, Abuzer Kadayıf, Güler Misin Ağlar Mısın?, Propaganda, Baş Belası, Nereye Bakıyor Bu Adamlar, Mavi Boncuk, Köyden İndim Şehire, Canım Kardeşim, Tatlı Dillim gibi kült filimlerde rol aldı.

HEM OYNADI HEM EĞİTTİ

Bir diğer usta Müjdat Gezen de tiyatroya sadece başarılı bir oyuncu olarak değil, iyi bir de eğitimci olarak damga vurdu. 1943 yılında doğan Gezen, henüz 10 yaşındayken ilk piyesine, okuduğu ilkokulda çıktı.



İlk şiiri de yine 10 yaşındayken yayınlandı. Erken yaşta tiyatroya adım atan Gezen, 1956 yılında amatör tiyatro topluluklarında yer aldı, bundan 4 yıl sonra da İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda profesyonel oldu.



1961 yılında İstanbul Belediyesi Konservatuvarları Tiyatro Bölümü’ne girdi. 1963 yılında ilk özel tiyatro çalışmasını yapan Gezen, Münir Özkul ve Muammer Karaca Tiyatroları’na girdi. Gezen de 1966 yılında Metin Akpınar gibi Ulvi Uraz Tiyatrosu’na girdi. İkili, dostluklarını burada geliştirdi. 1968 yılında ise kendi tiyatrosunu kurdu. Gezen, 1982 yılında kendi yayınevini de kurarak, kitap basmaya başladı. Usta sanatçı, 1983 yılında kendisinin yazdığı, Savaş Dinçel’in de çizimlerini yaptığı “Çizgilerle Nazım Hikmet” kitabı nedeniyle yargılandı, 21 yıl hapsi istendi. Bu baskılara boyun eğmeyen Gezen, 1991 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni kurdu.

100 civarında filmde, 50 civarında oyunda binden fazla radyo ve TV skecinde rol alan Gezen, Hamlet, Yedi Kocalı Hürmüz, Hababam Sınıfı gibi oyunlarda yer aldı. Duayen tiyatrocu, MSM’de Alper Kul, Ahu Türkpençe, Çağlar Çorumlu, Dolunay Soysert, Ezgi Mola, Gonca Vuslateri, Şevket Çoruh gibi isimleri yetiştirdi.