Minikler için çevrimiçi çağdaş sanat atölyeleri

İstanbul Dolapdere’deki çağdaş sanat merkezi Arter’in düzenlediği çevrimiçi atölyelerde çocuklar, yaz tatilinde çağdaş sanatı keşfedip yorumlamaya devam ediyor.

NAZAN DOĞANER HALICI

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Arter'in güncel sergilerinden hareketle şekillenen atölyeler, eğlenceli ve öğretici içerikleriyle çocukları yaratıcı süreçleri deneyimlemeye davet ediyor. Başlama saati 11.00 olan çevrimiçi atölyeler 14 Ağustos Cumartesi günü “Tuvalin Ardındaki Sanat”, 28 Ağustos Cumartesi günü ise “Yağmur Çubuğu: Pıtır Pıtır, Takır Takır!” başlığıyla düzenlenecek. Sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleşen ücretsiz atölyelere katılmak için ogrenme@arter.org.tr adresine e-posta göndererek kayıt yaptırmak yeterli.