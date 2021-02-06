Müze ve ören yerlerinin giriş ücretlerine zam: Rekor Efes Antik Kenti’nde

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Müze ve ören yerlerine ait giriş ile Museum Pass Kart ücretlerinin 1 Mayıs 2021 tarihinden geçerli olmak üzere “revize” edildiğini duyurdu.

Bakanlığın revizesiyle geçtiğimiz yıl yüzde 39 arttırılan giriş ücretlerine, yüzde 20 zam daha gelmiş oldu. Türk vatandaşlarına müzelere bir yıl boyunca sınırsız erişim sağlayan 60 liralık Müze Kart fiyatı ise değiştirilmedi. Müze ve Ören Yerleri içinde en düşük giriş ücreti 18 lirayla Sinop Tarihi Cezaevi, en yüksek ücret ise 120 lirayla Efes Antik Kenti oldu.

EN YÜKSEK GİRİŞ ÜCRETİ EFES ANTİK KENTİNDE

Bakanlığın açıklamasına göre Nevşehir Göreme Örenyeri giriş ücreti 75 liradan 100 liraya çıkarken,Efes Antik Kenti'nin 100 lira olan giriş ücreti ise 120 liraya yükseldi. Bazı Müze ve Ören yerlerinin yeni fiyatları şöyle:

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 90, Muğla Sedir Adası 75, Pamukkale+Pamukkale Arkeoloji müzesi 110,Ihlara Vadisi 55, Side Tiyatrosu 55, İstanbul Arkeoloji Müzesi 60, Türk ve İslam Eserleri Müzesi 60, Çanakkale Troia Müzesi 60, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi 50. Göbeklitepe Ören yeri 55.

MUSEUM PASS KART FİYATLARI

Museum Pass Kart Türkiye 600, Museum Pass Akdeniz 360, Museum Pass Kapadokya 230, Museum Pass İstanbul 360, Museum Pass Ege 360.