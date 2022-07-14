Netflix, reklam göstermek için ünlü stüdyolardan izin almaya çalışıyor

Netflix abone sayısındaki düşüş için yeni önlemler alırken yıllarca karşısında olduğu reklam planını da devreye sokmak için çalışmalara başladı. Akış platformu, ünlü dizilerde reklam gösterebilmek için yapım şirketleriyle görüşmelere başladı.

Sozcu.com.tr

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Netflix’in görüşmelere başladığı stüdyolar arasında popüler draması “You”yu yapan Warner Bros.; “Russian Doll”un yapımcısı Universal ve “The Crown” ve “Cobra Kai”nin yapımcısı Sony yer alıyor.

Netflix için özel olarak oluşturulan şovlara ek olarak şirketin, “Breaking Bad” ve “NCIS” gibi eski televizyon şovları için de anlaşmaları yeniden müzakere etmesi gerekecek.

Bir Netflix sözcüsü, “Daha düşük fiyatlı, reklam destekli bir seçeneğin nasıl piyasaya sürüleceğine karar vermenin ilk günlerindeyiz” dedi.

Anlaşmaları değiştirmek sektörde duyulmamış bir şey değil. Netflix, müşterilerine içerik indirme olanağı sunmak istediğinde de lisans anlaşmalarını dış tedarikçilerle yeniden müzakere etmek zorunda kalmıştı.

Netflix, içerik sağlayıcılarına hizmetinin reklam destekli bir versiyonunu bu yılın dördüncü çeyreğine kadar piyasaya sürmek istediğini söyledi. Hareket, dünyanın en büyük akış hizmetinin yeni bir gelir akışı ve abone büyüme kaynağı aramasıyla geliyor. Nisan ayında, şirket on yıldan uzun bir süredir ilk abone kaybını bildirmişti.

Müzakerelerde, Netflix’in her şov için izin alması gerekip gerekmediği veya mevcut anlaşmalar kapsamında belirli programlarda reklam gösterme haklarına sahip olduğunu iddia edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Ayrıca stüdyo yöneticileri, bazı şovlarda ve filmlerde yer alan yeteneklerin, içeriğin ticari olmayan bir video platformu için tasarlandığına inandığını söyledi.

Eğlence endüstrisi avukatı John Berlinski, Netflix’in içeriğin içine ve etrafına reklam yerleştirmesine izin veren açık bir anlaşması yoksa, bunu yaparken risklerle karşılaşabileceğini söyledi. Berlinski, “Kesinlikle orada önemli bir yasal sorun olduğunu düşünüyorum” dedi. Berlinski, Walt Disney Co. ile olan sözleşme mücadelesinde Scarlett Johansson’ı temsil etmişti.

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