Netflix’e rakip geldi! Amazon Prime artık Türkiye’de…

Amazon Prime, Türkiye'de faaliyete başladı. Amazon Prime Video ile birlikte online yayın platformu Netflix'e güçlü bir rakip de ülkemizde faaliyet göstermeye başladı.

ABD merkezli teknoloji şirketi Amazon Prime, Türkiye’de faaliyete başladı. Platformun aylık ücretinin 7,90 olduğu, ilk ay ise ücretsiz olduğu açıklandı.

E-ticaret devi Amazon, bundan 2 yıl önce Türkiye pazarına girmişti. Amazon Prime, aboneler için hızlı kargo, ertesi gün teslimat ve aynı gün teslimat hizmetleri veriyor.

Ancak dikkat çeken hizmetlerden bir tanesi ise Netflix’e rakip olacak Prime Video uygulaması… Bu uygulama için ek ücret ödemesi olmayacak.

OYUNLAR DA GELDİ

Prime Gaming de abonelik içinde yer alan diğer bir hizmet. Twitch bünyesinde Prime Gaming ile her ay farklı oyunlar içerisinde ganimetler elde edebilirken, sevilen Twitch yayıncılarına da her ay bir defa abone olunabiliyor.