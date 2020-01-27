Nükhet Duru ve Sıla’dan ‘Yaralım’ 31 Ocak’ta yayında

Nükhet Duru, sürpriz isimlerle düet yaptığı, geçmiş yıllara damgasını vuran, yeni düzenleme ve yorumlarıyla farklı bir müzik deneyimi yaşatan kült şarkılarından oluşan albümünü şubat ayında çıkarmaya hazırlanıyor. Poll Production ve En Production iş birliğiyle hayata geçen albümün son çalışmalarını tamamlayan Türk Müziği'nin efsane ismi, hayranlarıyla buluşacağı ilk şarkıda Sıla ile düet yapıyor. Sıla ve Nükhet Duru 31 Ocak'ta tüm dijital müzik platformlarında yayında olacak ‘Yaralım' şarkısıyla dinleyiciyle buluşuyor. Akustik bir düzenlemeyle kaydedilen ‘Yaralım' şarkısının aranjesinde uzun yıllar Sıla ile birlikte çalışan Efe Bahadır'ın imzası bulunuyor. Şarkının yayına girmesiyle birlikte izleyici ile buluşacak olan ve Büyük Londra Oteli'nde çekimi gerçekleşen klip Onur Sarsıcı'nın yönetmenliğiyle ekrana geliyor.

“YARALIM SILA’YA YAKIŞTI”

‘Hikayesi Var' adlı albümünde yorumculuğunu beğendiği, bir arada söylemekten keyif aldığı dostlarını ağırlayan Nükhet Duru, bu yolculuğun ilk adımını Sıla ile atmaktan oldukça memnun. Sıla'nın güçlü yorumuna övgüde bulunan Duru, “Hayatımın ne önemli çalışmalarından biri olan düet albümüm için uzun bir süredir büyük bir ekiple çalışıyoruz. Metin ve Eda Özülkü'nün kalbe dokunan bu şarkısı Sıla'ya öyle yakıştı ki ben de bambaşka bir keyifle yeniden söyledim. Albümde kaydı ilk biten şarkı buydu, benim için de albümün uğuru oldu.” diyor.