Oscar Ödülleri’yle ilgili önemli değişiklik

Her sene büyük bir heyecanla beklenen ve sinema sektörünün en iyilerinin ödüllendirildiği Akademi Ödül Töreni ya da popüler adıyla Oscar Ödül Töreni'nde bu yıl büyük bir değişiklik yaşanacak.

Sozcu.com.tr

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96. Akademi Ödülleri’nin canlı yayınının ilk kez 1 saat erken başlayacağı açıklandı.

Kaliforniya merkezli Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından perşembe günü yapılan açıklamada, yılda bir kez gerçekleşen ödül töreninin canlı yayınının, normal başlangıç ​​saati 20:00 yerine 19:00’da başlayacağı duyuruldu.

ABC, 18:30’dan itibaren canlı yayına başlayarak 30 dakikalık bir ön gösteri yayınlayacak ve Emmy ödüllü komedi “Abbott Elementary”nin yeni bölümü, Oscar’ların bitiminden hemen sonra yayınlanacak.

Akademinin duyurusunda ayrıca gösterinin yayın süresinin üç buçuk saat olacağı da şart koşuldu, bu da etkinliğin ortalama süresine uygun olacak. Ancak törenin çoğu zaman dört saati aştığı da biliniyor.

Ünlü sunucu Jimmy Kimmel de, 2024 Oscar’larına ev sahipliği yapmak üzere dördüncü kez görevi üstlenecek.

96. Akademi Ödülleri, 10 Mart 2024 Pazar günü ABC’de ve dünya çapındaki yayın kuruluşlarında canlı olarak yayınlanacak.

Oscar adayları da 23 Ocak’ta açıklanacak.

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