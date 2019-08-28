Osmanlı’nın ilk fethettiği Karacahisar Kalesi’nde kazılara başlandı
Karacaşehir Mahallesi yakınlarında, 1010 metre yükseklikte bulunan ve Osmanlı’nın Bizanslılardan fethettiği ilk kale olarak bilinen Karacahisar Kalesi’nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle yapılan kazı çalışmaları Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Dr.Hasan Yılmazyaşar’ın koordinatörlüğünde 5 yıl sonra yeniden başladı. 1288 yılında Osman Gazi tarafından fethedilen ve 1299 yılında Osman Gazi adına sikke basılarak ilk hutbenin okutulduğu Karacahisar Kalesi’ndeki çalışmaları inceleyen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Şafak Ertan Çomaklı, kazı çalışmalarını sürdüren ekip üyelerinden bilgi aldı.
(DHA)