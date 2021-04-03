Özel tiyatrolar online perde açıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları öncülüğündeki proje kapsamında Antalya’da faaliyet gösteren altı yerel tiyatro topluluğundan oluşan Antalya Özel Tiyatrolar Birliği kuruldu.

Projeyle birlikte tiyatro ekipleri oyunlarını dijital platformda seyircilerle buluşturabiliyor. Çocuk tiyatrosu, gölge tiyatro, kukla yapımı ve tiyatrosu, çocuk konserleri, masal anlatımları gibi çocuklara özel etkinlikler her cumartesi ve pazar günleri Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabı ABB TV ile Kanal V’den yayınlanacak. Özel Tiyatrolar Birliği'nin ilk buluşması Cam Piramit’te yapıldı.

“BU PROJENİN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK”

Pandemi sürecinde büyük zarara uğradıklarını söyleyen AŞT Genel Sanat Yönetmeni Gökhan Avkıran, “Sanata ve sanatçıya her zaman desteğini veren Başkanımız Muhittin Böcek'in öncülüğünde özel tiyatrolardaki sanatçı arkadaşlarımızla bir araya geldik. Özel tiyatrodaki bütün paydaşlarımızla ‘neler üretebiliriz, çocuklara nasıl faydalı olabiliriz’ diye çalışma yaptık. Evlerinde oturan insanların da bu pandemi sürecini motive olarak atlatması ve özel tiyatro yapan sanatçıların da hayatta kalabilmesi gerekir. Onun için bu projenin önemi çok büyük” dedi.

“ALKIŞIN YERİNİ BEĞENİ BUTONLARI ALDI”

Antalya’da faaliyet gösteren Tiyatro Fayton’un kurucusu ve oyuncusu Bülent Patoğlu, “Tam bu sıkıntılı süreçte Başkan Muhitin Böcek tarafından çok güzel bir proje hayata geçirildi. Dijital platformda tiyatro deneyimimiz olmamıştı. Alkışın yerini beğeni butonları aldı. Oyunlar büyük beğeni aldı çok mutlu olduk” diye konuştu.

Beyoğlu Sanat Topluluğu kurucusu Muhammed Büyüktepe de bir yıldır sahne alamadıklarını belirterek, “Pandemiyle birlikte sancılı bir süreç yaşıyoruz, tiyatrolarımız kapalı. Bu dönemde Muhittin Böcek Başkanımızın kapısını çaldık dertlerimizi anlattık, çok sıcak karşıladı. Dijital platformda çocuk etkinlik oyunlarımızı gerçekleştirdik. Hem çocuklara ulaştık hem de bu sancılı dönemde tiyatrolara çok ciddi destek yapıldı. Perdelerimiz açılmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

“YENİ DENEYİM OLDU”

Mavi Bisiklet Tiyatro Atölyeleri’nden Ömer Arslan ise dijital platformda kamera karşısında oyun oynamalarının kendileri için farklı bir deneyim olduğunu söyledi. (İHA)