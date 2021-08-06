Pera’da çifte sergi

Pera Müzesi’ndeki Zevk Meselesi ve Etel Adnan: İmkânsız Eve Dönüş sergileri, 8 Ağustos’a kadar ziyarete açık kalacak.

NAZAN DOĞANER HALICI

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Zevk Meselesi, ortaya çıktığı 19. yüzyıldan bu yana anlamı değişikliğe uğrayan kitsch kavramının günümüz görsel kültürüyle kurduğu yakın ilişkiye ve beğeninin şekillenmesindeki kritik rolüne odaklanan bir grup sergisi. 13 sanatçı ve kolektifin işlerini bir araya getiriyor. İmkânsız Eve Dönüş ressam, yazar ve şair Etel Adnan'ın yüz yıla yaklaşan yaşamının tüm üretim dönemlerini kapsayan retrospektif niteliğinde bir sergi. Küratörlüğünü Serhan Ada ve Simone Fattal'in üstlendiği sergide, “birden fazla alanda ustalaşmış sanatçının” pratiğinin bir parçası olan seramikler, halılar, leporellolar (akordeon defterler), yağlı boya çalışmalar, desenler, baskılar ve sanatçının bir de filmi yer alıyor.