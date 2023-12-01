Rüşvet skandalıyla gündeme gelmişti: Felicity Huffman ilk kez konuştu

"Desperate Housewives" dizisiyle ünlü olan aktris Felicity Huffman, bir dönem gündemden düşmeyen "üniversiteye kabul" skandalındaki rolüyle ilgili ilk kez konuştu.

Sozcu.com.tr

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Emmy ve Altın Küre ödüllü ünlü oyuncu Felicity Huffman, kızının üniversiteye kabul edilmesi için 2019 yılında rüşvet verdiği ortaya çıktıktan sonra yargılanmış ve ceza almıştı.

15.000 dolar ödeyen 60 yaşındaki aktris, 11 gün de hapis yatmıştı. 250 saat kamu hizmetine de çarptırılan ünlü isim, bir yıl süreyle denetimli serbestlik cezası aldı. Huffman cezasının tamamını Ekim 2020’ye kadar tamamladı.

Konuyla ilgili ilk kez konuşan Huffman, ABC7’de yayınlanan röportajda, geriye dönüp baktığında kendisini bu suça iten şeyin ne olduğunu anlattı.

Aktris, “İnsanlar benim bu işte sistemi kandırmanın ve arka sokaklarda meşhur suç anlaşmaları yapmanın bir yolunu aradığımı sanıyor ama durum böyle değildi. Rick Singer adında şiddetle tavsiye edilen bir üniversite danışmanıyla çalıştım. Onunla bir süre çalıştım. Bir yıl boyunca ona üstü kapalı olarak güvendim. Programlar ve eğitmenler tavsiye etti ve uzman oydu. Ve bir yıl sonra şöyle demeye başladı: ‘Kızınız istediği hiçbir üniversiteye giremeyecek.’ Ve ben de ona inandım.”

“KÖTÜ BİR ANNE OLACAĞIMI HİSSETTİM”

“Planını yavaş yavaş sunmaya başladığında, kızıma bir gelecek vermek için tek seçeneğim bu gibi göründü ve o zamanlar bunun çılgınca göründüğünü biliyorum. Bunu yapmasaydım kötü bir anne olacağımı hissettim. Ben de yaptım.”

“Kızıma bir gelecek şansı vermem gerektiğini hissettim. Ve bu bir nevi kızımın geleceğine benziyordu, bu da kanunları çiğnemem gerektiği anlamına geliyordu.” dedi.

Huffman, kızı Sophia’nın sınavdaki cevaplarını bir gözetmene değiştirmesi için para ödediğini kabul etti.

Sophia daha sonra üniversite sınavına tekrar girdi ve şu anda okumakta olduğu Carnegie Mellon Üniversitesinin tiyatro programına kabul edildi.

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