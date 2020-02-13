Sinemada hasılat rekoru kıran Avengers: Endgame tarihe geçti

Beyazperdede hasılat rekorunun sahibi Avengers: Endgame, En İyi Görsel Efekt kategorisinde 92. Oscar Ödülleri'nde adaydı, ancak ödülü kazanamadı. Böylece hasılat rekoru kıran filmler arasında Oscar ödülü almayan tek film Avengers: Endgame oldu.

Avengers: Endgame geçtiğimiz yıl Nisan ayında vizyona girdi. Film, 2 milyar 789 milyon 700 bin dolar hasılat yapmış ve 10 yıldır rekoru elinde barındıran James Cameron’un Avatar filmini geride bırakmıştı. Hasılat rekorunun yeni sahibi olan Avengers: Endgame, farklı bir şekilde de tarihe geçti.

Film, bugüne kadar en çok hasılat yapan filmlerin Oscar ödülü kazanması geleneğinin de sona ermesine vesile oldu. 92. Oscar Ödülleri’nde En İyi Görsel Efekt kategorisinde aday gösterilen film, Oscar alamadı.

Daha önce hasılat rekoru kırıp da Oscar’a uzanan filmler şöyle: Rüzgar Gibi Geçti, Neşeli Günler, Baba, Jaws, Star Wars, ET, Jurassic Park, Titanic ve Avatar.