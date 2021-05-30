‘Tarzan’ hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Joe Lara, eşi ve 5 kişinin daha olduğu jet, ABD’nin Tennessee eyaletinin Nashville bölgesi yakınlarına düştü. Kaza sonrası jette bulunanların hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada, jetin Smyrna Rutherford County Havalimanı’ndan kalktıktan sonra Tennessee yakınlarındaki Percy Priest Gölü civarına düştüğü ifade edildi.

Yetkililer, Florida’daki Palm Beach Uluslararası Havalimanı’na gitmekte olan uçağın kayıt bilgilerini açıklamadı.

Joe Lara, 1996-2000 yıllarında devam eden “Tarzan:Epic Adventures” dizisi ve sonrasında çekilen “Tarzan in Manhattan” TV filminde oynamıştı.

Oyuncunun diğer projeleri arasında “Steel Fronteir”, “Sunset Heat”, “Gunsmoke: The Last Apache”, “American Cyborg: Steel Warrior”, “The Magnificent Seven” ve “Baywatch” de bulunuyor.