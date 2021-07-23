Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Turgay Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız, Karşıyaka Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Güncellenme: 16:51, 23/07/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Turgay Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız, yaklaşık bir ay önce İstanbul’da geçirdiği kalp spazmı sonucu Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yıldız, bir süre sonra ailesinin yaşadığı Ankara’ya sevk edildi.

Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavisi devam eden Yıldız, dün sabah geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yıldız için Karşıyaka Mezarlığı’ndaki Ahmet Efendi Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ailesi, sanatçı arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, baba Oktay Yıldız taziyeleri kabul etti. Bazı yakınları ve sevenleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Yıldız’ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından alkışlarla cenaze aracına alındı. Yıldızın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı’na götürülerek gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İlginizi ÇekebilirTurgay Yıldız hayatını kaybettiTurgay Yıldız hayatını kaybetti
aile Ankara CHP istanbul Kalp krizi Kimdir Mansur Yavaş Sanat tiyatro
Yayınlanma Tarihi:16:46,