Ünlü oyuncudan çok sert sözler: Bunu bırakmanın zamanı geldi

Ünlü oyuncu Scarlett Johansson, son dönemde eğlence sektöründe “MeToo” (Ben de) hareketiyle öne çıkan cinsel saldırı, istismar ve cinsiyetçilik olaylarına müdahale edilmesi ve birlik olunması gerektiğini söyledi.

Özellikle çok sayıda oyuncuya cinsel saldırıda bulunan Harvey Weinstein’ın skandallarının ortaya çıkmasıyla gündeme gelen cinsel saldırıya karşı birlik olunması çağrısı yapan Johansson, “Sinema endüstrisi, Altın Küre Ödülleri’nin arkasında olan Hollywood Yabancı Basın Derneği’ne desteğini çekmeli. Çünkü bu kuruluş, Harvey Weinstein gibi isimler tarafından meşru hale getirilen ve Akademi’nin etkisini azaltmak için kurulan bir kurum” dedi.

Johansson, “Filmini tanıtmak isteyen bir oyuncu için bu kurumun basın toplantıları ve ödül geceleri sıklıkla cinsiyetçi soruların ve cinsiyetçi saldırıları ve tacizlerin olduğu bir alan haline geliyor” ifadesini kullandı.

Son dönemde sık sık hakkında yeni iddiaların ortaya çıktığı Hollywood Yabancı Basın Derneği içerisinde hiç Afro-Amerikan olmadığı açıklanırken, kurumun eski başkanlarından birinin George Floyd’un öldürülmesi sonrasında yaşanan eylemler hakkında, “Bu ırkçı bir hareket” yorumu yaptığı ifşa edilmişti.

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