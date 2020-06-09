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Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Türk tiyatro ve sinemasının önemli isimlerinden oyuncu Ayşegül Atik 72 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu uzun bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
Kültür Sanat 9 Haziran 2020 - 08:52

Türk Tiyatrosunun önemli değerlerinden ve Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi’nin kuruluşundan itibaren Oyunculuk Anasanat Dalı öğretim elemanı olarak görev yapan Ayşegül Atik dün gece hayatını kaybetti..

En Son Babalar Duyar’da anne rolünde izlediğimiz Ayşegül Atik gece 00.10 sularında hayatını kaybetti. Acı haber, meslektaşı , öğretim görevlisi olduğu Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi Koordinatörü Çetin Özen’den geldi..

Ayşegül Atik uzun bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

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