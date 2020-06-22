‘Yarım Kalan Aşklar’a sürpriz isim

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, BluTV’de yayınlanacak ‘Yarım Kalan Aşklar’ dizisinin kadrosuna ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş konuk olarak dahil oldu.

Dijital platform BluTV yeni özel yapımı Yarım Kalan Aşklar’ı izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Başrollerinde Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz'in yer aldığı aksiyon ve aşk dolu hikayeye sevilen oyuncu Tolga Sarıtaş da konuk oyuncu olarak dahil oldu.

Sürpriz bir rol ile diziye dahil olan Tolga Sarıtaş'ın Yarım Kalan Aşklar'da hayat vereceği karakter ise merak konusu.

Heyecanla beklenen dizinin yönetmen koltuğunda Suskunlar, Karışık Pizza, İkimizin Yerine gibi yapımları yöneten Umur Turagay yer alırken, senaristliğini Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur üstleniyor.