Yerli film sektörünün gözü dijital platformlarda

Pandemide pek çok sektör gibi, dizi ve film sektörü de sıkıntılı günler yaşıyor... Çare olarak dijital platformları görüyorlar. Onlardan biri oyuncu-şarkıcı Banu Zorlu.

İnternet üzerinden yayın yapan, paralı dijital platformlar son yıllarda yükselişte. Pek çok film şirketi hatta sanatçı yaptığı film ve dizileri bu platformlara pazarlama peşinde. Çünkü bu yolla sadece Türkiye'ye değil, dünyaya da açılma fırsatı buluyorlar. Sinemacı bir ailenin kızı olan oyuncu-besteci-şarkıcı Banu Zorlu da, kurduğu yapım şirketiyle dijital platformları hedefliyor.

2 DİZİ 2 FİLM

2 film ve 2 de dizi ile sektöre hızlı bir giriş yapmayı planlayan Banu Zorlu, projesini şöyle anlattı: “Ben film setlerinde büyüdüm. Hep hayalim filmler, diziler yapmaktı. Bugün bu hayalimi gerçekleştirmekten gurur duyuyorum. 2 dizi ve 2 sinema filmiyle sektöre hızlı bir giriş yapacağız. Artık uyarlama filmler ve diziler yapılıyor. Oysa bizim senaryo ekibimiz tamamen özgün, yaratıcı fikir ve hikayelerle dünyaya film yapmayı hedefliyor. Ailemden aldığım destekle yıllardır setlerde hem oyunculuk yaptım, hem kamera arkasında yer aldım. Film işinin mutfağından geliyorum. Bugün hayalime kavuştum. Müthiş bir ekiple güzel işler yapacağız. Annem Yasemen Zorlu ve ekibinin yanı sıra Ferit Turan ile birlikte bu projeleri yürüteceğiz…”

AİLESİ DESTEKLEDİ

Banu Zorlu 1985'ten beri sinema ve dizi sektörünün içinde. İlk olarak senaryosunu annesi Yasemen Zorlu'nun yazdığı, babası Eser Zorlu'nun yönettiği, başrolünü Neşe Aksoy ve Hayati Hamzaoğlu'nun paylaştığı “Sevgi Damlacıkları”nda oynadı.

1995 yılında TRT için çekilen “Müdür Baba” dizisinde 52 bölüm rol aldı. 1998 yılında TRT için çekilen “Büyülü Gözler” isimli dizide başroldeydi.

Babası Eser Zorlu'nun yönettiği “Hayat Bazen Tatlıdır” dizisinde 52 bölüm, ayrıca 2002 yılında başrollerini Ajda Pekkan ile paylaştığı “Şöhret Sandalı” filminde oynadı.

İlk albümü “Boom Boom”u 2004'de piyasaya çıkaran Banu Zorlu, oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık da yaptı. Sanatçının “Acilen”, “Gönül Çiçekleri”, “Gizli Aşk”, “Öptüm”, “Yalancısın” adlı şarkıları popüler olmuştu.